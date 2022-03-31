شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نانسى عجرم وعزيز الشافعى من كواليس تسجيل أغنية مسلسل "يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الملحن عزيز الشافعى صورة تجمعه بالنجمة اللبنانية نانسى عجرم، على حسابه بموقع "إنستجرام" من كواليس تسجيل تتر أغنية مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، والأغنية تحمل اسم "يا ساتر" وكلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل، وطرحتها شركة العدل جروب أمس على موقع يوتيوب قبل يومين من حلول شهر رمضان الكريم.



نانسى عجرم وعزيز الشافعى

يقول أول مقطع من أغنية "يا ساتر" ياه ساتر على الشر اللى من الآخر.. على الكره اللى مالي القلب عالآخر.. على الناس اللي ظالمني ولا شافو إلا خير من.. وأدى جزاتى فى الآخر.. الظلم ظلمات ياللى ظالمنى.. ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلمينى.. قلبي غريق، غريق في بحر الشر ومفيش أمان على البر ..قلبي، قلبي الغريق غريق في بحر الشر ومفيش أمان على البر ..المر مش بيمر والصبر طعمه أمر ومفيش ياعيني ياعيني مفيش ياعيني مفر".

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.