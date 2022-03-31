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رمضان 2022.. ابنة "فاتن أمل حربي" تكشف لمصراوي تفاصيل مشاركتها في المسلسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - ظهور الطفلة "ريتال" في كواليس تصوير مسلسل "فاتن أمل حربي"، وتشابه ملامحها مع ملامح بطلة العمل الفنانة نيللي كريم، كان من الأسباب التي دفعت البعض لتفسير تواجدهم معا دائما.

ريتال، التي تؤدي في "فاتن أمل حربي" دور الابنة الكبرى للفنانة نيللي كريم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "اسمي ريتال ظاظا، عمري 11 عام، في الصف الخامس الإبتدائي".

وعن تفاصيل مشاركتها في المسلسل، قالت: "والدتي شاهدت إعلان شركة العدل جروب، عن طلب طفلة ملامحها تشبه ملامح الفنانة نيللي كريم، وهي من قدمت لي، وذهبت إلى المقابلة وبعدها تم إختياري من قبل المخرج محمد العدل".

وأضافت: "خضعت للتدريب في 4 جلسات مع الفنانة ريم حجاب، قبل بداية التصوير، وأؤدي في المسلسل شخصية (يارا)، وهي الابنة الكبرى".

وعن اللقاء مع الفنانة نيللي كريم، تقول: "تتعامل معي بكل حب، لدرجة أن الكثيرين في كواليس التصوير، اعتقدوا من الشبه أيضا إني ابنتها في الواقع، وحرصت الفنانة نيللي كريم، على تصويري معها في فيديو، نشرته في موقع تيك توك"، مضيفة: "لم أنتهي بعد من التصوير، وأمامنا 14 يوم".

مسلسل "فاتن أمل حربي"، يعرض على شاشة cbc في رمضان 2022 بشكل حصري، و عبر منصتي "شاهد" و"واتش ات".

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، للمنتج جمال العدل.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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