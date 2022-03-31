فيديو.. كمال أبو رية يرد على شائعة خلافه مع حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان كمال أبو رية، على شائعة خلافه مع الفنان حمادة هلال، من خلال مقطع فيديو نشره الأخير عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، من كواليس مسلسل "المداح 2".

ووجه "حمادة" سؤال للفنان كمال أبو رية، قائلا: "أنا سامع بيقولوا إن إنت اتخانقت مع حمادة هلال، ليه بتعمل معايا كده".

ليرد "أبو رية": "والله فيه ناس بتقول كده، فقلتلهم ده حمادة هلال سكر مين يتخانق معاه، وقلتلهم عزمني على أكلة سمك".

بعدها رد حمادة هلال: "ده شرف كبير ليا وأنا بحبك وشرف إني أمثل معاك"، ليرد "أبو رية": "لا العفو إنت نجم كبير وبطل المسلسل".

الفنان كمال أبو رية كان قد أعلن انسحابه من تصوير باقي مشاهده في مسلسل "المداح 2" بسبب تجاهل الشركة المنتجة عمل الدعاية الخاصة به، وبعد حل المشكلة عاود تصوير مشاهده.

مسلسل "المداح 2" بطولة: حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، سهر الصايغ، ومن إخراج أحمد سمير فرج.