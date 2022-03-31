رامي رضوان لـ إيمي سمير غانم: "حامي حمى كلاب العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الإعلامي رامي رضوان، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق "رامي" على الصورة قائلا: "اللذاذة والشقاوة والحنية والجدعنة، ملكة برج الحمل، حامي حمى كلاب العالم، عيد ميلاد سعيد يا إيمي، ربنا يسعدك دايما يارب".

إيمي سمير غانم من مواليد 31 مارس 1987، وتعتبر من أشهر النجمات على الساحة الفنية، وقدمت خلال مشوارها أعمالا كوميدية أبرزها: (عشان خارجين، زنقة الستات، نيللي وشريهان، عزمي وأشجان، تيتة رهيبة، عسل أسود).

وكان آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، المسلسل الإذاعي "اتنين في واحد" بطولة: دياب، أشرف زكي.