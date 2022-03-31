أصالة توجه رسالة رومانسية لزوجها: "كل يوم مر قبل ما نلتقي كان صعب وقاسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة رومانسية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت أصالة: "معك حسّيت إنّي بقدر غمّض عيوني وأمشي، محبّتك بنتني من جديد، اليوم معك بيسوى سنين، معك ما في شي بخاف منّه والأمان تعرّفت عليه وقت عرفتك".

وتابعت: "شكراً يا أبي الحنون على هالإهتمام الّلي بتعمله ببساطة وهوّه كان حلم بحلم عيشه، وكأنّي كلّ حبّة حُبّ زرعتها بمكان حصدتها معك شجرة من الجنّة، كلّ حياتي انتظرتك وكلّ يوم مرّ قبل ما نلتقى كان صعب وقاسي مابقى ذكراه موجود بحياتي مؤلم".

واستكملت: "بالعكس صرت بشوف الصورة اللي مضت حلوة، لأنّك سعاده مطلقة بتستحقّ أمشي لك دروب شوك لأوصلّ لجنتك، أنت الدّني الحلوة النقيًة، بحبّك وبحبّ حُبّك وبوعدك أهتمّ بحالي وبقلبي وبروحي لنأسّس أحلى الذكريات، من بداية البدايات".

وأضافت: "فيه ناس عمرها كله من غير ما تشوف حلم بيتحقق بيوم، وأنا معك كل يوم بعيش عمر كامل أحلى من اللي كنت عم بحلمه، شكرا يا أبي يا صديق الروح على هالعصا السحرية اللي لمست حياتي وبكل الجمال اللي بالحياة زينتها يا هدية الرحمن العظيمة جوزي الرائع".