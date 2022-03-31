حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان حسن الرداد، زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلادها الـ 35، والتي تحتفل به اليوم 31 مارس.

ونشر "الرداد" صورة لزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "إلى زوجتي إيمي، حبيبتي وأعز أصدقائي، أعلم أن هذا العام سيعيد ابتسامتك الجميلة إلى وجهك المشرق إن شاء الله، عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

إيمي سمير غانم من مواليد 31 مارس 1987، وتعتبر من أشهر النجمات على الساحة الفنية، وقدمت خلال مشوارها أعمالا كوميدية أبرزها: (عشان خارجين، زنقة الستات، نيللي وشريهان، عزمي وأشجان، تيتة رهيبة، عسل أسود)