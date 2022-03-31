لورديانا توقف نشر فيديوهات الرقص احتراما لـ”مشاعر الصائمين” في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 01:10 مساءً - منذ 5 دقائق

قبيل قدوم شهر رمضان، أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا، التوقف عن نشر مقاطع فيديو الرقص الخاصة بها خلال الشهر المبارك، وذلك احترامًا منها “ لمشاعر الصائمين“.

وقالت الراقصة لورديانا عبر خاصية ”الستوري“ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”أعزائي المسلمين أصدقائي ومتابعي فيديوهاتي.. احتراما لمشاعر الصائمين، لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام“.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الراقصة البرازيلية، إذ تباينت الآراء حول إن كانت تقصد بما كتبته التوقف عن الرقص كليّا في رمضان، أم التوقف عن نشر فيديوهات الرقص فقط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت الآراء حول تصريح لورديانا، فالبعض سخر من قرارها؛ لأن الرقص حرام في كل الأحيان وليس في رمضان فقط، أما البعض الآخر فيرى أنها ليست مسلمة، واتخاذها قرارا مثل هذا احتراما لمشاعر المسلمين هو أمر جيد يحسب لها، موضحين أن غيرها من الراقصات والفنانات لا يفعلن كما فعلت، رغم أنهن مسلمات.

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانا تعرضت لحالة تسمم في مصر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد تناولها وجبة طعام فاسدة وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أجرى لها الأطباء عملية غسيل معدة، حيث رقدت بالمستشفى لأيام حتى تعافت تماما.

ونشر حساب لورديانا على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ آنذاك منشورًا أعلن فيه الحالة المرضية لها قائلا ”بالنيابة عن لورديانا، نخبركم للأسف أنها تمر بوقت عصيب جراء حالتها الصحية، وهي حاليا في المستشفى ونقلت إلى وحدة العناية المركزة، وسيتم إلغاء الأحداث المجدولة للفترة المقبلة حتى إشعار آخر.. لندع لها بالشفاء العاجل والآمن“.

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانا حققت شهرة واسعة في مصر بعد ظهورها في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ترقص فيه بأحد مراكز التجميل، لتتصدر بعده ”التريند“ ويتم التعاقد معها للظهور في العديد من الكليبات، منها كليب ”قشطة بالزبادي“ مع الفنان الشعبي محمود الليثي.

وتحرص لورديانا دائما على مشاركة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لها وهي ترقص سواء في الحفلات أو في المنزل، كما تقوم بنشر فيديوهات تعليمية لمن يرغبن في تعلم الرقص.