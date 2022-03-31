صياد يصارع 4 تماسيح وينجو بأعجوبة في زيمبابوي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

فى واقعة غريبة من نوعها، هاجم رجل 4 تماسيح رجلا والذي استطاع قتل أحدهم بكل شجاعة و”تكتب له عمر جديد” حيث قال الرجل إنه تمكن من محاربة 4 تماسيح بعد أن سقط في بركة في مزرعة للصرف الصحي في زيمبابوي بأنه ربما قتل أحدهم.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار”، كان ألكسندر شيميدزا، من نيامونجا في كاريبا، يحاول جمع الديدان لاستخدامها كطعم للصيد، وبينما كان يضع يده في مجموعة من الأعشاب للبحث عن بعضها، أمسكه تمساح كان يتربص به.

وقال إنه كان من الواضح أن التماسيح كانت تنتظره لأنه في اللحظة التي لمس فيها الأعشاب تعرض للهجوم.، وأضاف أن في البداية حاول أحد التماسيح، الإمساك بيده اليسرى، لكنه تهرب بشكل غريب، لكن في خلال هذه اللحظة تمكن تمساح آخر من الإمساك بيده اليمنى.

وأشار إلكسندر إلى أنه تم سحبه في المياه العكرة من قبل أحد التماسيح، حيث حاول أحدهم قتله خلال مناورة عنيفة.

وأفاد إلكسندر أنه أدرك أن يده سوف تنكسر إذا قاوم لذا سمح ليده بالسير في الاتجاه الذي استدارت فيه، مضيفاً أن أحد التماسيح أمسك بفخذه فيما انضم تمساح رابع في المعركة العنيفة، وكسر كاحله ودمر وتر العرقوب.

ولحسن الحظ، كان بعض رفاق الصيد مع إلكسندر في الجوار وحاولوا المساعدة برشق التماسيح بالحجارة في هذه الأثناء، كان إلكسندر يحاول إدخال يده في حلق أحد التماسيح ليضغط على نقطة ضعفه ويتمكن من الهرب من التماسيح، لينجو في النهاية من الهجوم الشرس وينقله أصدقاء إلى المستشفى.