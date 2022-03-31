هاندا أرتشيل بعلاقة حبّ جديدة.. فمن هو سعيد الحظ؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

تصدّرت الممثّلة التركيّة هاندا أرتشيل وزميلها الممثل كاهان يلدريم عناوين الصحف التركية، بعد أن شوهد الثنائيّ معاً وهما يستمتعان في السهر بأحد أفخر المرابع الليلية في اسطنبول حتى ساعات الفجر الأولى، ثمّ غادرا المكان سويًا في نفس السيارة والتقطتهما عدسات الصحافة عندما علقا في الزحام عند الفجر، وأشارت الصحف إلى أنّ حبّاً جديّاً يظهر في حياة هاندا التي انفصلت أخيراً عن كرم بورسين.

كاهان كان انفصل منذ عام عن المغنية التركية هاديسا بعد علاقة حبّ شائكة جمعتهما، وكانا ينفصلان ويتصالحان إلى أن أعلنا انفصالهما نهائيّاً. وسبق لكاهان الزواج من الممثلة أزجي أيوب أوغلو التي عرفها الجمهور العربيّ في دور أبيكا خانوم حبيبة مأمون أوغلو بالي بيك في المسلسل التاريخي “حريم السلطان”، وعاشا قصّة حبّ قبل الزواج.

وشارك كاهان مع هاندا منذ أكثر من سنتين في بطولة مسلسل “حلقة”.

وسخرت الصحافة التركية من هاندا وكاهان، إذ أنّ هاديسا تستعدّ حاليّاً للزواج من رجل الأعمال التركي محمد دينتشلار حبيب هاندا السابق واستغربت الصحافة هذا التقارب بين هاندا وكاهان في الوقت الذي تستعدّ فيه حبيبته السابقة للزواج من حبيب هاندا أرتشيل السابق.