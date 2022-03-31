بعد ويل سميث.. يوسف الخال يصفع شابًا في المطعم بسبب ما فعله مع زوجته نيكول سابا – «فيديو»

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 12:51 مساءً - تعتبر الفنانة اللبنانية نيكول سابا إحدى أهم النجمات في الوطن العربي، وتتمتع بجماهيرية كبيرة، وزوجها يوسف الخال، ودائمًا ما يتهافت حولها المعجبين لالتقاط الصور ولكن هذه المرة اختلفت الأمور تمامًا

مازح الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل بأسلوب طريف مع تصرف الممثل العالمي ويل سميث الذي بادر إلى صفع مقدم حفل الأوسكار كريس روك، بعدما سخر من زوجته.

وشارك الخال متابعيه مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة، ظهر فيه برفقة زوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا في أحد المطاعم، فصوره أحد الأشخاص الموجودين معه، وسأله عما إذا كان سيعتمد أسلوب ويل سميث في حال تعرضت زوجته نيكول للتنمر أو للكلام الجارح.

ليرد الخال بالقول: “أصبحنا معتادين على التنمر، لم يعد شيء يعجب الناس سواء كان أمراً جيداً أم سيئاً، ولكن عندما يصل التنمر إلى حالة مرضية، بعيد الشر عن قلب نيكول، هل تريد أن تعرف كيف أتصرف؟” ليقوم بصفع المصور عن طريق الدعابة.

يُذكر أن حادثة صفع الممثل ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك تصدرت السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن توجه سميث إلى المسرح وصفع روك، الذي سخر من زوجته جادا بينكيت، التي حضرت الحفل حليقة الرأس بسبب إصابتها بمرض الثعلبة.

علاقة يوسف الخال ونيكول سابا

قصة حب الثنائي مرت بمطبات كثيرة وكادت أن تنتهي وتلفظ أنفاسها الأخيرة لو لم يستدرك الطرفان هذه العلاقة.

فنحو عشر سنوات من العلاقة المتقطعة عاشها الثنائي بينها 6 سنوات بحالة قطــ يعة تامة والأسباب بحسب الخال وسابا كثيرة ولكن السبب الرئيسي يعود لمشاركة نيكول سابا بفيلم التجربة الدنماركية أمام الزعيم عادل إمام والذي اضطرت على أثر مشاركتها به، الانفـ صال عن يوسف كل هذه السنوات.

وفي هذه الفترة رفض يوسف الخال ذكر اسم نيكول في أي خبر خلال تقديمه لنشرة “روتانا” حينما كان يعمل كمذيع في بداية مسيرته المهنية.

ولكن نيكول سابا تنفي أن تكون مشاركتها في هذا الفيلم والمشاهد السـاخنة فيه هو سبب انفـــ صالها عن الخال في تلك الفترة ولكن تعترف أن هذه المشاركة كانت من أهم فترات حياتها، وحينها لم تكن ترى أمامها سوى عملها فقط.

في عام 2011، توج الثنائي الفني اللبناني نيكول سابا ويوسف الخال قصة حبهما بالزواج، وتألقت سابا حينها بفستان زفاف في إطلالة ساحرة بدت فيها كالأميرات. أما سبب العودة كما تبررها نيكول فهي أنه “عندما تجدين نصفك الآخر لا يمكن لك أن تتركيه”.

أما بالنسبة الى يوسف فيشرح تلك العودة بالقول ان الإنسان يعتبر أحيانا أنها مرحلة وانتهت من حياته، لكن عندما يعود إلى غرفته ووسادته يكتشف أنَّ هناك شخصاً واحداً يحتل كيانه وأفكاره وقلبه.

أثمرت علاقة النجمين اللبنانيين نيكول سابا ويوسف الخال عن ولادة ابنتهما الوحيدة نيكول عام 2013.

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