شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاريع مصرية تتنافس على جوائز صناديق الدعم بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة المشروعات المختارة للمشاركة والتنافس على منح التطوير وما بعد الإنتاج للنسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال. والذي يقام بالتوازي مع الدورة الثانية عشر من المهرجان في الفترة 4-9 مايو2022

تقدم للمشاركة في برنامج المنح 67 مشروعًا تمثل 29 دولة، بواقع 45 مشروعًا تقدمت لمنح التطوير و22 مشروعًا تقدمت لمنح ما بعد الإنتاج، ليختار المهرجان 21 مشروعًا تمثل 19 دولة لتتنافس في أربع فئات: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية

وقد تحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو محمد قبلاوي عن الاختيارات قائلًا: "يمثل التنوع في أشكال وأنواع المشروعات المختارة، استمرارًا لالتزام المهرجان نحو دعم صناعة السينما العربية ومد جسور تواصل بينها وبين صناع السينما في دول الشمال، وسيتمكن المشاركون في أيام الصناعة أخيرًا من الالتقاء بشكل فعلي في مدينة مالمو الجميلة بعد رفع القيود الصحية، آملين لتحقيق المزيد من الشراكات الناجحة والمستدامة

القائمة الكاملة للمشروعات المختارة لنسخة2022

فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

حشيشستان؛ المنتج العربي: ميس سلمان، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: سعيد زاغة - فلسطين، الأردن، السويد

عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن؛ المنتج العربي: سوسن يوسف، المنتج السويدي: باسل مولوي، إخراج: مراد مصطفى - مصر، السويد

نشيغا؛ المنتج العربي: هدى الكاظمي، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: رُبى عطية - لبنان، العراق، السويد

هديل؛ المنتج العربي: مي عودة، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: آلاء القيسي - الأردن، فلسطين، السويد

كولونيا؛ المنتج العربي: مارك لطفي، المنتج السويدي: فادي عطالله، إخراج: محمد صيام - مصر، السويد

فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة

خارج المكان؛ المنتجان: مانولو دياز رامو، بياتريس بورباجير جارثيا، إخراج: محمد المجدلاوي - السويد، قطر

نساء حياتي؛ المنتج العربي: سمير، المنتج السويدي: لويز أبيرج، إخراج: زهراء غندور - العراق، السويد

برزخ؛ المنتج: ميليسا ليندجرين، إخراج: لينا سنجاب - لبنان، فرنسا، السويد

فئة تطوير الأفلام القصيرة

أبول أو لا أبول؛ المنتج العربي: علي الفتلاوي، المنتج الشمالي: شاكر تحرير، إخراج: علي الفتلاوي - سويسرا، العراق، السويد

رياح الخماسين؛ المنتج العربي: أمجد أبو العلاء، المنتج الشمالي: توماس برينان، إخراج: محمود عاصي - مصر، السويد، السودان

هون فين؛ المنتج: باتريك الشيخ، إخراج: ليندا مطاوع - السويد، الأردن

نادينلم تعد تعيش هنا؛ المنتج: نيلس بولين، إخراج: يسرا سعيد - السويد

على الحافة؛ المنتج العربي: ابتسام لعبيدي، المنتج الشمالي: فهد جبلي، إخراج: سحر العشّي - تونس، أيسلندا

سليق؛ المنتج العربي: مريم خيّاط، المنتج الشمالي: كلارا ليفاين، إخراج: أفنان باويان - السعودية، السويد، هولندا

فئة المشروعات في مرحلة ما بعد الإنتاج

ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي - فلسطين، الولايات المتحدة الأمريكية

لون الفسفاط؛ المنتج: رضا التليلي، إخراج: رضا التليلي - تونس

ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب - لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية

سمر... قبل آخر صورة؛ المنتج: سمر عبد الناصر، إخراج: آية يوسف اللبودي - مصر

صيف في بجعد؛ المنتج: محمد نظيف، إخراج: عمر مولدويرا - المغرب

لا زون؛ المنتج: بلال الثمني، إخراج: الأسعد دخيلي - تونس، فرنسا، ألمانيا، لكسمبورج

المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال - اليمن