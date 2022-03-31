أول صورة واضحة تكشف ملامح وجه إبن كارمن سليمان.. يُشبه والدته بشكل لا يصدق!

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 11:50 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية كارمن سليمان عن مــلامح وجه ابنها الوحيد “زين”بوضوح لأول مرة، من خلال مقطع فيديو نشرته على خاصية “ستوري” على حسابها بموقع «إنستجرام».

كارمن سليمان ظهرت في الفيديو وهي تلعب مع ابنها، الذي بدا يشبهها كثيرًا، وتساءل الجمهور عن أسباب كشفها عن وجه ابنها، على الرغم من أنها كانت تحرص على إخــفاء مـــلامحه من قبل.

كما نشرت الفنانة مجموعة صور جمعتها بابنها، على حسابها بموقع “انستجرام” خلال تنزههما في حديقة حيوان مفتوحة. وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب فضلًا عن مئات من التعليقات، والتي كان من أبرزها: «ربنا يخليكوا لبعض، ابنك كبر ماشاء الله، عقبال ما تشوفيه عريس، ده على رأي كاظم كل ما يكبر يحلى ويصير أحلى وأحلى، يا روحي قمر طالع لمامته، أحلى زوزي ف الدنيا».

زواج كارمن سليمان من الملحن مصطفى جاد:

وكانت تحدثت كارمن سليمان، خلال استضافتها بـ برنامج الدوبليكس، مع أبلة فاهيتا، عن كواليس لقائها وارتباطها بالملحن مصطفى جاد، إذ قالت، «لقيته بسرعة وقولنا نتجوز على طول وخلاص، بعاني من طوله وبطلب منه ينزلي علشان اتكلم في أذنه».

وكان روى الثنائي قصة حبهم اثناء استضافتهم في برنامج معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ قال مصطفى جاد، «كان اللقاء الأول داخل مكتب صديق، يومها مكنتش مصدق كائن قمر، كانت مكهربة الدنيا وكان عندها 18 سنة».

«قولتلها هاي قالتلي باي في ساعتين، مع إني كنت بعطف وألطف»، بهذة العبارة تابع مصطفى جاد سرد كواليس لقاءه بها، لترد كارمن قائلةً إن هذه المقابلة كانت في الشتاء، حيث لا تشعر بأفضل حالاتها في هذا الفصل، كنت لابسة الهدوم كلها.

يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان، تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت منه ابنهما الوحيد زين، والذي نشرت من قبل مجموعة صور له دون أن تكشف عن مــلامحه بوضوح.

كارمن سليمان تكشف تعرضها للتنمر

يُشار أن كارمن سليمان، كانت قد كشفت في لقاء لها ببرنامج B my guest الذي يقدمه الإعلامي بلال العربى على موقع “يوتيوب“، عن تعرضها إلى التنمر.

وقالت خلال اللقاء: “كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كده عادي”.

وأضافت: “أنا نرفوزة وعصبية كثيرًا في حياتي الخاصة وكذلك زوجي مصطفى جاد ولكن في عملي أكثر هدوءًا”.

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