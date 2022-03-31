شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتغزل فى زوجها:شكرًا يا صديق الرّوح على العصا السحريه اللى لمست حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أصالة نصري عن صورة تجمعها بزوجها مدير الأعمال حسن فائق، وتغزلت أصالة في حسن لتوضح لجمهورها مدي السعادة التي تعيش فيها برفقته، حيث علقت علي الصورة التي نشرتها من خلال الانستجرام الخاص بها قائلة " معك حسّيت إنّي بقدر غمّض عيوني وأمشي .. محبّتك بنتني من جديد .. اليوم معك بيسوى سنين .. معك مافي شي بخاف منّه والأمان تعرّفت عليه وقت عرفتك.. شكراً يا أبي الحنون على هالإهتمام الّلي بتعمله ببساطه وهوّه كان حلم بحلم عيشه".

وأضافت أصالة "وكأنّي كلّ حبّة حُبّ زرعتها بمكان حصدتها معك شجرة من الجنّه .. كلّ حياتي انتظرتك وكلّ يوم مرّ قبل مانلتقى كان صعب وقاسي مابقى ذكراه موجود بحياتي مؤلم .. بالعكس صرت بشوف الصوره اللي مضت حلوه..لأنّك سعاده مطلقه بتستحقّ أمشي لك دروب شوك لأوصلّ لجنتك.. أنت الدّنيي الحلوه النقيًه .. بحبّك وبحبّ حُبّك وبوعدك أهتمّ بحالي وبقلبي وبروحي لنأسّس أحلى الذكريات .. من بداية البدايات".

وانهت أصالة كلماتها بـ " فيه ناس عاشت عمرها كلّه من غير ماتشوف حلم بيتحقق بيوم ..وأنا معك كلّ يوم بعيش عمر كامل أحلى من اللي كنت عم بحلمه..شكراً يا أبي يا صديق الرّوح على هالعصا السحريه اللي لمست حياتي وبكلّ الجمال اللي بالحياة زيّنتها.." ياهديّة الرّحمن العظيمه جوزي الرّائع ".