شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: هناك خطوط حمراء عند السعودية ومصر الغالية إحداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن العلاقة الوثيقة التى تجمع المملكة العربية السعودية بمصر، ومدى قداسة هذه العلاقة ومكانة مصر والمصريين لدى المملكة، حيث كتب تركى على حسابه على موقع فيس بوك "هناك خطوط حمراء عند السعودية والسعوديين ولا شك أن مصر الغالية واحدة من تلك الخطوط التى لا يسمح بالتجاوز عليها ولا تأخر عن الوقوف لجانبها".



تركي ال شيخ

وأضاف المستشار "الكنانة ليست شىء عادى فالكنانة تنبض قلوبنا بحبها، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها وكل شبر فيها وفتح عليها أبواب السماء بالخير".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ تربع على قائمة أكثر الحسابات تفاعلاً عبر موقع تويتر بين المسؤولين في المملكة في العام الماضي 2021، حيث إنه من أشهر المدونين على حساباته الشخصية وبالتحديد موقع التغريدات الشهير، وفقاً لأحدث إحصائية نشرها موقع تويسكوب.

ويأتى تفاعل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من فعاليات موسم الرياض، حيث يكشف بشكل مستمر عن مفاجآت الموسم الذي يستقبل زائرين من مختلف انحاء الوطن العربي مما حوله إلى نافذة مهمة وكبيرة للزائرين لتلقي المفاجآت اليومية الخاصة بالموسم، ووصل عدد تغريدات آل الشيخ العام الماضي 3946 تغريدة.