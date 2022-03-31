تعرف على إيرادات فيلم "من أجل زيكو" بعد 12 أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "من أجل زيكو" حاجز الـ 28 مليون جنيه، بعد 12 أسبوع من طرحه بالسينمات.

وحقق فيلم "من أجل زيكو" حتى الآن إيرادات قدرها 28 مليون 232 ألف 791 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي: (تماسيح النيل، قمر 14، الجريمة، 11:11، حامل اللقب).

فيلم "من أجل زيكو" من تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ

جدير بالذكر أن أغنية الفيلم "الغزالة رايقة" والتي غناها كريم مع الطفل محمد أسامة حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد