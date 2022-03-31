بروس ويليس يعتزل الفن بعد أن فقد القدرة على الكلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت أسرة النجم العالمي بروس ويليس في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، أن "ويلز" قرر اعتزال التمثيل بعد أن فقد القدرة على الكلام.

وقالت العائلة في البيان إن "بروس" عانى من بعض المشاكل الصحية، وتبين من تشخيص وضعه الصحي أنه مصاب بفقدان القدرة على الكلام مما يؤثر على قدراته المعرفية والإدراك.

وأوضحت العائلة أن هذا القرار اتخذه "ويليس" بعد دراسة كبيرة، إذ قرر التنحي عن المهنة التي كانت تعني له الكثير.

وأضافت الأسرة: هذا وقت صعب للغاية لعائلتنا ونحن نقدر بشدة حبكم وتعاطفكم ودعكم المستمر، نمر بهذا كأسرة قوية ونريد إطلاع معجبيه على حالته لأننا نعرف كم يعني بالنسبة لكم مثلما تعنون بالنسبة له".

النجم العالمي بروس ويليس من مواليد 1955، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا حققت نجاحا حول العالم، لعل أبرزها شخصية المحقق جون مكلين التي قدمها ضمن سلسلة أفلام die hard