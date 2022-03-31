بوسي شلبي تهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها: "ربنا يبعد عنك الحزن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على تهنئة الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 31 مارس.

ونشرت "بوسي" صورة تجمعها بـ "إيمي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت بوسي على الصورة قائلة: "حبيبتي يا إيمي كل سنة وإنتِ غالية وجميلة وطيبة وراضية، ربنا يفرح قلبك وتكون سنه خير ويبعد عنك الحزن يا غالية يا بنت الغاليين".

إيمي سمير غانم من مواليد 31 مارس 1987، وتعتبر من أشهر النجمات على الساحة الفنية، وقدمت خلال مشوارها أعمالا كوميدية أبرزها: (عشان خارجين، زنقة الستات، نيللي وشريهان، عزمي وأشجان، تيتة رهيبة، عسل أسود).