شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. تعرف على بداياتها الفنية حتى الشهرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة إيمى سمير غانم بعيد ميلادها، اليوم الخميس، حيث أنها من مواليد 31 مارس، ودخلت التمثيل من خلال مسرحية "ترا لم لم" عام 2006، ومنها بدأ مشورها الفنى، وشاركت في مسرحية "أولاد الذين" مع الفنان محمود الجندي ويوسف داود، ومن تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد عمر وذلك عام 2007.

ثم شاركت في مسلسل "الهاي سكول" مع محمد رمضان، ومن إخراج عادل يحيى عام 2008، وفى العام التالى شاركت في مسلسل "خاص جداً" مع يسرا، وفي نفس العام شاركت في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "بوجى وطمطم"، بعد إعادة تقديمه، وسيت كوم "ريست هاوس".

ويعد عام 2010 الأكثر انتشاراً لإيمي سمير غانم، إذ شاركت في أكثر من عمل وهم مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني ومسلسل "كابتن عفت"، ومسلسل "بالشمع الأحمر" وأفلام "سمير وشهير وبهير"، و"عسل أسود" و"بلبل حيران" وكذلك مسلسل الرسوم المتحركة "عصام والمصباح".

توالت الأعمال التي شاركت فيها إيمى سمير غانم في الدراما والسينما إذ شاركت في مسلسلات "نونة المأذونة" و"عريس ديلفرى" و"فيفا أطاطا" و"قلب وميت"، وقدمت البطولة المطلقة في "هبة رجل الغراب" الجزء الأول والثانى، وأيضاً في "سوبر ميرو" عام 2019 وقدمت "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا، و"عزمى وأشجان" مع زوجها حسن الرداد، وفى السينما شاركت في "سيما على بابا"، و"اكس لارج" و"غش الزوجية" و"تيتا رهيبة" و"هاتولى راجل" و"زنقة ستات" و"عشان خارجين".

إيمى و دنيا



دنيا وإيمى



ايمى وحسن