شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يواجه فساد رجال الأعمال فى مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات تفصلنا على عرض مسلسلات الموسم الرمضانى المليء بالتنوع بين الأكشن والملفات الوطنية والكوميديا والشعبى، ولكن يرتكز مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة، المقررعرضه في رمضان المقبل،على مواجهة فساد رجال الأعمال.

ويقدم هانى سلامة شخصية المستشار يحيي عز الدين، والذى بدوره يواجه فساد رجال الأعمال، والجوانب الخفية في عملهم في وقت اختلت فيه موازين العدالة وأصبح الفساد سائداً.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.