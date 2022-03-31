سن إبنة أصالة يُثير فضول الجمهور بعد حفل زفافها.. عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي سيصدمك!

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 08:43 صباحاً - شغلت شام الذهبي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد نشر والدتها النجمة أصالة نصري صور ومقاطع فيديو حفل زفافها، حيث تألقت بفستان أنيق ومكياج ناعم، وكانت تجهيزات الحفل أسطورية بحضور مجموعة من الفنانين الكبار،

وقد تساءل كثيرون عن عدد أزواج شام الذهبي وعن عمرها الحقيقي، وفيما يلي سنسلط الضوء على أبرز المعلومات عن أحدث عرائس الوسط الفني، إلى جانب توضيح من هو زوج شام الجديد وتفاصيل حفل زفافهما.

من هي شام ذهبي؟

شام الذهبي هي طبيبة جلدية وخبيرة تجميل ولدت في مدينة دمشق عام 1992 أي أن عمرها (30 سنة) وقد أنهت دراستها في لندن. معروفة بأنها ابنة الفنانة أصالة نصري.

تحمل شام الجنسية السورية، فقد ولدت في مدينة دمشق داخل سوريا ووالدها أيمن الذهبي سوري الجنسية لتنشأ في عائلة محبوبة بجانب شقيقها خالد الذهبي إلا أن تلك العائلة لم تستمر فقد أعلنت أصالة انفصالها عن الذهبي عام 2005 ولهذا تنقلت شام لأكثر من بيت فلم تستقر في سورية فقط بل انتقلت إلى لندن لإكمال دراستها ثم عادت للزواج في مصر.

وقد أثبتت شام نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموهبتها وشخصيتها اللطيفة، مرت شام في علاقات عاطفية انتهت بالانفصال ما أثار القلق حول سلامتها النفسية لتقبل تلك العلاقات المبتورة حتى أعلنت عن ارتباطها برجل أعمال وقد أقمت حفل زفافها وسط دعوات بالسعادة لها من المتابعين والعائلة.

كم مرة تزوجت شام الذهبي

تزوجت شام الذهبي مرتان، فزوجها الأول رجل الأعمال المصري أحمد الجوهر وصاحب مجموعة الجوهرة للذهب والألماس عام 2007م، إلا أنهما انفصلا بعد عشر سنوات دون إنجاب عام 2017، وبعدها أعلنت شام خطوبتها من معتز نصير طبيب مصري الجنسية إلا أنهما انفصلا دون تصريح عن الأسباب لتعلن عام 2021 ارتباطها برجل أعمال مصري وتم عقد قرانهما في مارس..

من هو زوج شام الذهبي الثاني

زوج شام الجديد هو أحمد هلال رجل أعمال مصري الجنسية، حيث يدير أحمد شركة مصرية رائدة في الأعمال لتصنيع وتوزيع المواد الصحية وهو من أشارت إليه أصالة بأنه رجل أعمال وسيم وطموح استطاع جذب قلب ابنتها حيث خشيت عليها أن لا تتخطى زواجها الأول إلا أن هلال كان مختلفاً، مشيرة إلى أنه من معجبين أصالة.

تفاصيل حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة نصري

أقيم حفل زفاف ابنة أصالة نصري الجميلة شام الذهبي يوم الجمعة 25 مارس 2022م، في أحد فنادق القاهرة بجانب زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وقد حصل الحفل لفيف كبير من أبرز الفنانين مثل تامر حسني ورامي صبري إلى جانب منى الشاذلي التي لفتت الأنظار بزيها الجميل، وقد قدم الفنانون أغانيهم كتهنئة في حفل شام مثل إليسا، وقد هنأت أصالة نصري العروسين عبر حسابها على «إنستجرام».

وأرفقت أصالة صورة إبنتها مع عريسها بالتعليق قائلة:”سعاده مابعدها سعاده شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدّنيي بأكملها سعيده مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله ، خلوق ومهذّب ومتله قلال ، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسّعاده والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر ، وياشام شكراً يابنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّةالدّنيي كلّها إلك ..بمووووووت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمنّى لكم ياه”.

وخلال الزفاف قدمت أصالة أيضًا أغنية خاصة لإبنتها، إلى جانب تقديمها العديد من الأغنيات بمشاركة كل من إليسا ورامي صبري.

إطلالة شام الذهبي في زفافها إطلالة جذابة وأنيقة أطلت بها شام الذهبي في حفل زفافها، والتي نالت إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذجاءت في فستان محتشم ومنفوش من الأسفل، مصممًا من الحرير، و«الجوبير» من منطقة الصدر، وذي أكمام فضفاضة وطويلة من الحرير أيضًا.

وخضعت العروس لجلسة تصوير رومانسية وزوجها أحمد هلال، وذلك خلال الاستعدادات لحفل زفافهما، التي وثقت نظرات حبهما ومشاعرهما لبعضهما البعض، بالإضافة لأخرى مع عائلتها في أحد الأماكن بالأهرامات.

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