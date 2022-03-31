شكرا لقرائتكم خبر عن مسارى إجبارى يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح إكسبو دبى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق مسار إجبارى، حفلاً غنائيًا بـ دبى مساء اليوم الخميس على مسرح إكسبو، ويقدم الفريق خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بدبى على مسرح إكسبو.

وأحيت فرقة "مسار إجبارى" عدة حفلات خلال الفترة الماضية وسط حضور جماهيرى، وقدموا خلال الحفلات باقة متنوعة من أغانيها المحببة لدى جمهورهم مثل "مرسال لحبيبتي، هويت، ماتفوتنيشأنا وحدى، ريتك معايا، تقع وتقوم".

يذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية، تأسست عام 2005، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية،قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديدمن المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، وتنزانيا.

وجاء اسم فرقة مسار إجبارى من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، وتأسس فريق"مسار إجباري" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، وتامر عطا الله، "درامز"