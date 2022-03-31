أحمد خالد صالح يكشف عن شخصيته في "رانيا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان أحمد خالد صالح، تفاصيل شخصيته في المسلسل الرمضاني "رانيا وسكينة" المقرر عرضه على شاشة (إم بي سي) في شهر رمضان.

ونشر "صالح" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعه ببطلة العمل الفنانة روبي.

وعلق "صالح" على الصور قائلا: "سكينة زينهم الديك، وأكرم ريجا من مسلسل رانيا وسكينة في رمضان 2022 إن شاء الله، أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات، كل سنة وإنتم طيبين".

مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة: روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، نبيل نور الدين، سليمان عيد، أحمد كرارة، عمر الشناوي، بيومي فؤاد، صبا الرافعي، محمد رضوان، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.