شاهدوا أول ظهور لعائلة مايان السيد: لديها 3 شقيقات ووالدتها بارعة الجمال.. «صور وفيديو»

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 06:50 صباحاً - تتمتع الفنانة الشابة مايان السيد بجماهيرية كبيرة، وأصبح وجهها مألوفا للمشاهدين في معظم الأعمال الفنية في الدراما والسينما، وبرعت في السنوات الأخيرة في تجـسيد الشخصيات التي تؤديها في أعمالها لدرجة متقنة.

وتحل الممثلة الشابة مايان السيد، ضيفة مغ أفراد عائلتها على برنامج “معكم منى الشاذلي“، في الحلقة المقرر إذاعتها الليلة الخميس، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء بحسب بيان رسمي.

وتتحدث مايان خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، عن دورها المؤثر في أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “إلا أنا“، الذي أدت خلاله دور فتاة مصابة بمرض التوحد، وكيفية إتقانها للدور وتفاعل الجمهور معها. وكيف أن علاقتها بحكاية “حلم حياتي” لم تنته حتى الآن، خصوصا أن العمل اعتمد على شخصيات حقيقية.

وتنضم أسرة مايان، والدتها وشقيقاتها الثلاث، إليها خلال الحلقة، ليكشفن كواليس وحكايات شخصية عن الفنانة الشابة.

يُذكر أن الفنانة مايان السيد تعرضت مؤخرا لهـجوم عنـيف بعد نشر عدة صور لها وهي تجهش بالبكاء أمام الكعبة، واتهـمها البعض بالتمثيل بحثًا عن التريند والشهرة، بينما أكد البعض الآخر أن الاجواء الروحانية للبيت العتيق لا تليق مع أجواء التصوير.

مايان السيد تؤدي مناسك العمرة

وقبل أسابيع نشرت خضعت مايان السيد لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، إذ نشرت مقطع فيديو وثقت خلاله لحظات أدائها للمناسك، وتواجدها داخل الحـرم المكي، ولحظات تأثرها بالوقوف أمام بيت الله الحـرام وهي تبـكي، معبرة عن سعادتها البالغة حينها.

مايان السيد نشرت عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو ظهرت فيها وهي تؤدي مناسك العمرة حيث سجلت في الفيديو اللحظات الأولى لوصولها إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا مكة المكرمة.

وظهرت الفنانة الشابة وهي تدعو أمام الكعبة وتبكي بشكل متواصل متأثرة بهذه اللحظة الاستثنائية، وخـطفت مايان السيد الأنظار بالحجاب، كما علقت على الفيديو الذي قامت بنشرها فكتبت: “الحمدلله”.

فيديو مايان السيد أثناء تأدية مناسك العمرة صاحبه كذلك أغنية النجم حسين الجسمي “لما بقينا في الحـرم”، وقد تفاعل معه العديد من النجوم الذين علقوا على الفيديو الذي نشرته الفنانة

من بينهم الفنان أحمد خالد صالح، وهند عبدالحليم، وسارة الشامي، وأمير المصري، وكذلك الفنان أحمد جمال والنجمة ليلى حسين التي علقت على الفيديو فكتبت: “ربنا يتقبل منك حبيبتي يارب ادعيلنا”.

متابعي الفنانة مايان السيد علق العديد منهم على الفيديو الذي نشرته، وأبدى بعضهم إعجابهم بظهورها المميز بالحجاب حيث علقت إحدى المتابعات على الفيديو فكتبت: “قمر أوى فى الحجاب ما شاء الله”.

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