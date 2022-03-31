شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان قاضى يحكم فى قضية نيللى كريم بمسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان خالد سرحان تصوير مشاهده في مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان، والذى يكتبه إبراهيم عيسى، ويخرجه ماندو العدل، حيث انتهى من تصوير عدد كبير من المشاهد خلال الفترة الماضية، ويقدم سرحان دوراً محورياً خلال أحداث المسلسل.

وقال سرحان لـ"الخليج 365" إنه يجسد شخصية قاضٍ يدعى "داود شتا" ، مشيرا إلى أن هذا القاضي هو المسؤول عن أحكام القضية التي يتنازع فيها فاتن أمل حربى – نيللى كريم، وشريف سلامة زوجها، لافتاً إلى أن هناك مفاجآت في قصة المسلسل ، خصوصاً أن العمل يعتمد على أحد أهم قوانين الأحوال الشخصية التي تخص المرأة بوجه عام.

مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.