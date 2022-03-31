شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الكوميديا Jackass Forever يحقق 79 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم الوثائقى الكوميدى الجديد Jackass Forever إيرادات وصلت إلى 79 مليونًا و 190 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 4 فبراير الماضى بعدد من دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم Jackass Forever بين 57 مليونًا و 690 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 21 مليونا و 500 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures

الفيلم الوثائقى الكوميدى الجديد Jackass Forever يقوم ببطولته كل من جوني نوكسفيل، راشيل ولفسون، رشاش كيلي، إريك أندريه، ستيف أو، كريس بونتيوس، جيف تريمين، جايسون وي مان أكونيا، إهرن ماكجي، ديف إنجلترا، كريس راب، بريستون لاسي، توري بيلسي، روب ديردك.

من ناحية أخرى يصل الجزء الثانى من فيلم Sonic the Hedgehog بداية من يوم 8 أبريل المقبل، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures ، ويدور بعد أن أصبح Sonic جاهزًا لمزيد من الحرية، بعد الاستقرار في Green Hills، ووافق Tom وMaddie على تركه في المنزل أثناء ذهابهما في إجازة، ولكن، لم يكد يرحلوا، عندما عاد الدكتور روبوتنيك، ولكن هذه المرة مع شريك جديد، Knuckles ، بحثًا عن زمرد لديه القدرة على بناء الحضارات وتدميرها، ويتعاون Sonic مع رفيقه الخاص، Tails، واللذان يبدأن معًا رحلة للعثور على الزمرد قبل أن يقع في الأيدي الخطأ.

وحصل الجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم %64 على موقع التقييمات"Rotten Tomatoes"، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.