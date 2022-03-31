ياسمين صبري تنشر صور من ندوة عن مستقبل المرأة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

وجهت الفنانة ياسمين صبري الشكر لجامعة "كينج كولدج" بعد انتهاء ندوة للحديث عن قضايا المرأة ومستقبلها.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة بوقع "تويتر" مجموعة من الصور مع المشاركين في جلسة النقاش، وعلقت على الصور قائلة: "ممتنة للغاية لمناقشة قضايا المرأة ومسقتبلها".

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، هبة عبدالغني، ابتسام الصريطي، ومن إخراج مرقس عادل.