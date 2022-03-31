شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء شخصيات مسلسل "سوتس بالعربى" لـ آسر ياسين وأحمد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة تى فيجن المنتجة لمسلسل "سوتس بالعربى"، من بطولة أسر ياسين وأحمد داود وريم مصطفى، وإخراج مريم أحمدى، الترويج للعمل المقرر بدء انطلاقه خلال اليومين المقبلين مع حلول شهر رمضان، حيث سيعرض على قناة cbc وسى بى سى دراما ومنصة وإتش إت الرقمية.

مسلسل سوتس بالعربى هو اقتباس من النسخة الامريكية للمسلسل الشهير Suits، ويناقش عالم المحاماة ومايحدث بها من مفارقات ، وننشر اسماء شخصيات المسلسل وهى كالتالى :

اسر ياسين ويجسد شخصية زين ثابت

أحمد داود ويجسد شخصية أدم منصور

صبا مبارك وتجسد شخصية فريدة المسيرى

ريم مصطفى وتسجد شخصية كاميليا

تارا عماد وتجسد شخصية ليلى رضوان

محمد شاهين ويجسد شخصية قدرى الزيات

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.