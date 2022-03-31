شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو فى شوارع بيفرلى هيلز قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين مصوري الباباراتزي الممثل العالمي ال باتشينو قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ 82، والذى سيحتفل به فى أبريل المقبل، إذ ظهر مؤخراً وهو يجري مكالمة هاتفية في شوارع بيفرلي هيلز وفقاً لما ذكرته التقارير العالمية ومنها الديلي ميل ممن تطرقوا لأن الممثل العالمي عاش هذا الشهر احتفالية مميزة بمناسبة مرور 50 عاما على أهم أفلامه وأحد أفلام السينما العالمية الهامة The Godfather.



ال باتشينو

ويعتبر الممثل العالمي آل باتشينو أحد أكثر النجوم شهرة حول العالم لما له من نجومية كبيرة ومسيرة فنية طويلة جعلت كثيرون يروه بمثابة أفضل ممثل فى العالم.



ال باتشينو مع دي نيرو ومؤلف الاب الروحي

من ناحية أخرى حصل النجم العالمي آل باتشينو، على إشادة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره المميز وعودته للسينما الإيطالية بفيلم House of Gucci، مع النجمة العالمية ليدي جاجا، والمخرج ريدلي سكوت.

وظهر العراب مؤخراً خلال فيلم House of Gucci، بشكل مميز على عادته في الدراما الإيطالية، ولعب دورا مميزا في قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، بجوار جاجا التي لعبت دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.