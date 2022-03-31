بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد اصابته بـ “الحبسة”.. فما هو هذا المرض؟

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 02:43 صباحاً - أعلنت أسرة النجم السينمائي الأمريكي بروس ويليس في بيان يوم الأربعاء (30 مارس/آذار 2022) إن بطل سلسلة أفلام (داي هارد) سيعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض الحبسة أو فقدان القدرة على الكلام وهو مرض “يؤثر على قدراته الإدراكية”.

وأفادت العائلة في منشور عبر إنستغرام بأن “بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بحبسة (فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته المعرفية”. وأضافت العائلة “لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير”.

وقالت أسرته في بيان “هذا وقت صعب للغاية لعائلتنا ونحن نقدر بشدة حبكم وتعاطفكم ودعكم المستمر”.

وأضافت “نمر بهذا كأسرة قوية ونريد إطلاع معجبيه على حالته لأننا نعرف كم يعني بالنسبة لكم مثلما تعنون بالنسبة له”.

ما هو مرض الحبسة؟

والحبسة حالة مرضية تؤثر على قدرة الفرد على الكلام والتواصل بفاعلية مع الآخرين، بما في ذلك التحدث والكتابة. ويمكن أن تحدث بعد السكتات الدماغية أو إصابات الرأس لكن يمكن أن تظهر أيضا بمرور الوقت بسبب أورام في المخ أو الأمراض التنكسية، وفقا لمايو كلينيك.

وظهر ويليس (67 عاما) في نحو 100 فيلم على مدار مسيرته الفنية التي امتدت أربعة عقود، نال خلالها الإشادة عن أدوار في أفلام (بالب فيكشن) أو “خيال رخيص” و (ذا سيكسيث سينس) أو “الحاسة السادسة”.