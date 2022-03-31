ثمنها 400 الف دولار.. كيم كاردشيان تضم سيارة جديدة الى اسطول سياراتها.. تعرف على اهم ميزاتها!

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 02:43 صباحاً - أثارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ضجة كبيرة مؤخراً حينما اشترت سيارتها الجديدة بسعر وصل إلى قرابة النصف مليون دولار، وهي السيارة التي ضمتها لأسطول سياراتها الفاخرة.

السيارة الجديدة تنتمي لنوعية السيارات الـ مايباخ، Maybach، والتي تعتبر من أشهر السيارات حول العالم وأغلاها.

اعتمدت كيم كارداشيان في شراء سياراتها على رجل الأعمال RD Whittington الذى يشتهر بإدارة أكبر المشاهير ومنحهم السيارة الأكثر فخامة.

تتميز السيارة الفاخرة السوداء بالعديد من وسائل الراحة مثل أجهزة التلفزيون والصواني القابلة للطي والمقاعد التي يمكن التحكم في درجة حرارتها.