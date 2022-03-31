كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 02:43 صباحاً - أثارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ضجة كبيرة مؤخراً حينما اشترت سيارتها الجديدة بسعر وصل إلى قرابة النصف مليون دولار، وهي السيارة التي ضمتها لأسطول سياراتها الفاخرة.
السيارة الجديدة تنتمي لنوعية السيارات الـ مايباخ، Maybach، والتي تعتبر من أشهر السيارات حول العالم وأغلاها.
اعتمدت كيم كارداشيان في شراء سياراتها على رجل الأعمال RD Whittington الذى يشتهر بإدارة أكبر المشاهير ومنحهم السيارة الأكثر فخامة.
تتميز السيارة الفاخرة السوداء بالعديد من وسائل الراحة مثل أجهزة التلفزيون والصواني القابلة للطي والمقاعد التي يمكن التحكم في درجة حرارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ثمنها 400 الف دولار.. كيم كاردشيان تضم سيارة جديدة الى اسطول سياراتها.. تعرف على اهم ميزاتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.