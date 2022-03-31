محمد امام يركض بثوب العملية في شوارع القاهرة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 02:43 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري محمد امام من كواليس تصوير فيلمه الجديد “عمهم”.

وظهر محمد إمام، في الڤيديو مُرتدياً زي مريض يتحضر لإجراء عملية جراحية، وهو يهرول مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد.

ويبين هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد، من احدى المستشفيات رافضاً خضوعه لإجراء عملية جراحية.

فيلم “عمهم”من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكط، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.