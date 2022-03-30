شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "العائدون" .. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس مسلسل "العائدون" للنجم أمير كرارة في دراما رمضان هذا العام، حيث يعد من أكثر الأعمال المرتقب عرضها في هذا العام، لاسيما وأنه يقدر دراما وطنية مستوحاة من قصص حقيقية، استكمالاً للدور الذي تلعبه الدراما في نشر الوعى والقضاء على الأفكار المتطرفة، وإبراز بطولات الأجهزة الأمنية في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الوطن.

أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب،

قنوات العرض

يعرض حصرياً على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

- المسلسل يقدم 3 فنانين عرب للمرة الأولى في الدراما المصرية وهم السوريان محمد الأحمد ورشا بلال، واللبناني جنيد زين الدين

- تم تصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل في الأردن لمدة 4 أيام، وفى بلغاريا لمدة أسبوع وجمعت هذه المشاهد بين أمير كرارة وأمينة خليل ومحمد الأحمد وحنيد زين الدين.

- يجمع المسلسل الفنانين أمير كرارة ومحمود عبد المغنى وأمينة خليل مجدداً وذلك بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية.

- يعود أمير كرارة للعمل مع مؤلفه المفضل باهر دويدار بعد تحقيقهما نجاحاً مهما خلال السنوات الماضية إذ تعاونا فى 4 مسلسلات هما "كلبش" الجزء الأول عام 2017 والثانى عام 2018 والثالث عام 2019، و"الاختيار الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2020.



امير كرارة



امينة خليل



اسلام جمال



جنيد زين الدين



رشا بلال



مايا طلام



محمد الاحمد



محمود عبد المغنى