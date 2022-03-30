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قمر 14 لـ خالد البنوى و غادة عادل يحقق ألفين جنيه ليلة أمس فى شباك التذاكر

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القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "قمر 14" بطولة النجوم خالد النبوى وشيرين رضا وغادة عادل،وياسمين رئيس  الفين جنيه فقط في شباك التذاكر ليلة أمس الثلاثاء، وهو رقم ضئيل للغاية، مما قد يتسبب في رفعه من بعض السينمات، خصوصاً أنه حقق منذ طرحه في دور العرض 2 مليون و600 ألف جنيه فقط.

وتدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، ويشارك في المسلسل أيضا أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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