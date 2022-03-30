شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب وأحمد عبد العزيز يحضران عزاء عهدى صادق بكنيسة مارمرقس كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان القدير لطفى لبيب على حضور عزاء صديقه وزميله عهدى صادق، المقام حاليا بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة. كما حرص على تقديم العزاء أحمد عبد العزيز ومنير مكرم ، وأشرف طلبة والأب بطرس دانيال، والفنان ياسر صادق، وعزوز عادل، فادى فقيه، وشقيق الراحل وسامية صلاح جاهين، وبعض من الأصدقاء، بالإضافة إلى نجل صلاح جاهين .

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح الاثنين الماضى عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.