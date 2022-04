شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني خلال كواليس أحدث مشاريعه السينمائية فى دور المخرج والمنتج..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل العالمي جورج كلوني في كواليس أحدث مشاريعه الفنية مؤخراً، الذى يلعب فيه دورالمخرج، حيث ارتدي سترة خضراء، وهويخرج الفيلم المقتبس عن رواية دانييل جيمس براون لعام 2013 The Boys in the Boat: Nine American and their Epic Quest for Gold ، والتي تدور أحداثها في أولمبياد برلين عام 1936.



جورج كلوني أثناء اخراج فيلمه المقبل

جورج كلوني يصور حالياً فيلمه في لندن .وهو العمل الذى يقوم بانتاجه بجانب كونه مخرج له أيضاً، ومن المفترض ان يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم مثل جويل إدجيرتون ، جاك مولهيرن ، سام سترايك ، لوك سلاتري ، توماس إلمز ، توم فاري ، بروس هيربيلين إيرل ، ويل كوبان ، هادلي روبنسون.



جورج كلونى

من ناحية أخري أثيرت شائعات مؤخراً بأن نجم هوليوود جورج كلوني، الذى يبلغ من العمر 60 عاما يريد شراء نادى ديربي كاونتي المتعثر الذى يديره نجم مانشستر يونايتد السابق وين روني .

وقيل إن الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، والذي مع زوجته أمل علم الدين، محامية حقوق الإنسان، مهتم بالحصول على النادى الذى يعانى من ضائقة مالية مؤخرا.