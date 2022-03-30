صور وفيديو.. نجوم الفن في عزاء عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور عزاء الفنان الكبير عهدي صادق، والذي أقيم مساء اليوم بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

وحضر العزاء كل من: الفنان منير مكرم، المخرج جمال عبدالحميد، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان لطفي لبيب، الفنان محمد أبو داوود، الفنان طه دسوقي.

كما حضر العزاء الفنان عزوز عادل، الفنان ياسر صادق، الفنان محمود عبدالغفار، الفنان يوسف إسماعيل، الفنان أشرف طلبة، الأب بطرس دانيال.

ورحل الفنان الكبير عهدي صادق عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

الفنان الكبير ترك رصيدا فنيا كبيرا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله: (أرابيسك، ليالي الحلمية، رأفت الهجان، فارس بلا جواد، البعبع، زيزينيا، اليوم السادس، أنياب، مشوار عمر) وغيرها من الأعمال