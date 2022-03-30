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كيف علقت كارولين عزمي على الحلقة الأخيرة من مسلسل "أبو العروسة 3"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة كارولين عزمي، على الحلقة الأخيرة من مسلسل "أبو العروسة 3" الذي عُرض على قناة " dmc ".

ونشرت كارولين، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هتوحشيني أوي يا هاجر مش هنساكي، باي أبو العروسة".

وشهدت الحلقة 45 والأخيرة، أحداثاً مؤثرة ، حيث تزوج أكرم ومريم بعد قصة حبهما الطويلة، وخلال حفل زفافهما عرضا فيديو مسجل برفقة طارق لإقناع زينة بالرجوع له، وبالفعل يعتذر لها عما بدر منه الفترة الماضية ويطالبها بالعودة إليه ويعدها بالمحافظة عليها، وتوافق زينة.

مسلسل "أبو العروسة 3" يكتبه ويخرجه هاني كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثاني سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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