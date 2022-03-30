بالصور.. ابنة صلاح جاهين تستقبل العزاء في الفنان عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبلت سامية جاهين، ابنة الفنان صلاح جاهين، العزاء في الفنان عهدي صادق، والذي يقام بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن، أبرزهم: منير مكرم، عزوز عادل، ياسر صادق، يوسف إسماعيل، أشرف طلبة، محمد أبو داوود.

ورحل الفنان الكبير عهدي صادق عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

الفنان الكبير ترك رصيدا فنيا كبيرا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله: (أرابيسك، ليالي الحلمية، رأفت الهجان، فارس بلا جواد، البعبع، زيزينيا، اليوم السادس، أنياب، مشوار عمر) وغيرها من الأعمال