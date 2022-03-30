بالصور.. عزاء الفنان عهدي صادق بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور عزاء الفنان الكبير عهدي صادق، والذي أقيم في السادسة مساء بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

وحضر العزاء كل من: الفنان منير مكرم، الفنان عزوز عادل، الفنان يوسف إسماعيل، الفنان ياسر صادق، الأب بطرس دانيال، الفنان أشرف طلبة.

ورحل الفنان الكبير عهدي صادق عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

الفنان الكبير ترك رصيدا فنيا كبيرا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله: (أرابيسك، ليالي الحلمية، رأفت الهجان، فارس بلا جواد، البعبع، زيزينيا، اليوم السادس، أنياب، مشوار عمر) وغيرها من الأعمال.