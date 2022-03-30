رمضان2022 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "الاختيار 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج بيتر ميمي، عن البرومو الرسمي لمسلسل "الإختيار 3" الذي يعرض في دراما رمضان 2022 .

ونشر ميمي، البرومو، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "مسلسل الاختيار 3 (القرار)".

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

مسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، وآخرون، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

وكانت قناة MBC مصر، أصدرت بيان صحفي مؤخرا، كشفت خلاله عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي من المقرر عرضه منصة شاهد VIP، مع انطلاق السباق الرمضاني لهذا العام 2022.

وجاء في البيان، أن أحداث العمل تدور حول 3 شخصيات يعمل أحدهم في الأمن الوطني هو زكريا يونس، والآخر في المخابرات الحربية وهو مصطفى خليفة، والثالث في المخابرات العامة مروان العدوي، دون الإشارة إلى أسماء الفنانين الذين سيجسدون الأدوار الثلاثة.

ومن المعروف أن الفنان كريم عبدالعزيز لعب بطولة الجزء الثاني، والذي عُرض في رمضان 2021، مقدما شخصية الضابط زكريا يونس، كما ظهر الفنان أحمد عز كضيف شرف الجزء الثاني، بينما ظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف الجزء الأول من العمل الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، وعُرض في رمضان 2020.