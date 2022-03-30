رمضان 2022 .. مخرج "بيت الشدة" يعلن انتهاء وضع الموسيقى التصويرية بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المخرج وسام المدني، انتهاء الموسيقار مينو من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "بيت الشدة" الذي يعرض في دراما رمضان ٢٠٢٢ على قنوات "القاهرة والناس" و "ten" و"صدى البلد".

وقال المدني، في بيان صحفي، إنه تم الإنتهاء من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل داخل أحد الاستديوهات الخاصة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، أن موسيقى العمل ستكون ذات طابع خاص ومختلف على الدراما المصرية هذا العام، وتتماشى مع الأجواء والأحداث الدرامية التي يتضمنها العمل.

مسلسل "بيت الشدة" يحمل رسائل مهمة للجمهور، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي ما بين التشويق والإثارة.

ويخوض بطولة المسلسل كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.