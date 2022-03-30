دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لـ هاني البحيري: "أخويا الجدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز، رسالة لمصمم الأزياء هاني البحيري، احتفالا بعيد ميلاده.

ونشرت دنيا، صورة لها معه من حفل زفافها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبي وصديقي وأخويا الغالي الجدع ابن الأصول اللي دايما بكون فخورة بيه وبنجاحاته".

وأضافت دنيا: "في وجود أمي وفي غيابها بيفرحها، كل سنة وأنت الأقرب.. كل سنة وأنت الغالي".

واحتفلت دنيا عبدالعزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل، يوم 23 فبراير الماضي، وسط حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: هبة مجدي، محمد عز، حمادة هلال، رشوان توفيق، وآخرون.

من ناحية أخرى، تشارك "دنيا" في الجزء الثاني من مسلسل "المداح" والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل"المداح 2" بطولة: حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، تامر شلتوت، صبحي خليل، حنان سليمان.