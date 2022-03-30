سميرة سعيد: "مبروك لفريقنا المغربي وسأكون أول المشجعين في قطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة المغربية سميرة سعيد المنتخب المغربي لحسم التأهل لبطولة كأس العالم القادمة التي تقرر إقامتها في قطر.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام": "مبروك لفريقنا المغربي فريق كامل متكامل وقمة في الأداء الكروي العربي".

وتابعت قائلة: "وسوف أكون من أول المشجعين في قطر.. مبروك".

يذكر أن الفنانة سميرة سعيد، نشرت صورا من جولتها في المغرب مارس الماضي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "بعد غياب سنتين.. أعود إلى المغرب الحبيب.. وأقوم بجولة في ربوعه، وكأني أكتشفه مرة أخرى.. إحساسي به مختلف هذه المرة".

وأضافت: "أتفقد كل رقعة وكل بقعة فيه بحب وشغف، ويزيد من إحساسي بجماله، دفء وحنان وحب أسرتي الصغيرة".