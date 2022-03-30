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سميرة سعيد: "مبروك لفريقنا المغربي وسأكون أول المشجعين في قطر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة المغربية سميرة سعيد المنتخب المغربي لحسم التأهل لبطولة كأس العالم القادمة التي تقرر إقامتها في قطر.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام": "مبروك لفريقنا المغربي فريق كامل متكامل وقمة في الأداء الكروي العربي".

وتابعت قائلة: "وسوف أكون من أول المشجعين في قطر.. مبروك".

يذكر أن الفنانة سميرة سعيد، نشرت صورا من جولتها في المغرب مارس الماضي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "بعد غياب سنتين.. أعود إلى المغرب الحبيب.. وأقوم بجولة في ربوعه، وكأني أكتشفه مرة أخرى.. إحساسي به مختلف هذه المرة".

وأضافت: "أتفقد كل رقعة وكل بقعة فيه بحب وشغف، ويزيد من إحساسي بجماله، دفء وحنان وحب أسرتي الصغيرة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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