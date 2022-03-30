رمضان 2022.. تعرف على اسم أغنية تتر "راجعين يا هوى" لمدحت صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عن اسم أغنية تتر مسلسل "راجعين يا هوى" التي يغنيها الفنان مدحت صالح.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "تتر مسلسل (راجعين يا هوى) أغنية (حنيت لـ البيت)، غناء الفنان مدحت صالح، كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع موسيقي: نادر حمدي".

مسلسل "راجعين يا هوى" من تأليف السيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، أحمد بدير، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، مصطفى درويش، إسلام ابراهيم، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، نور خالد النبوي وغيرهم.

ويُعرض على قناتي CBC وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي "شاهد VIP" و"Watch it" في رمضان 2022.

مسلسل "راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.