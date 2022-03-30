بروس ويليس مصابٌ بمرض دماغي سيبعدُه عن التمثيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 8:48 مساءً

أعلنت عائلة الممثل الاميركي “بروس ويليس” البالغ من العمر ٦٧ سنة، أنه مصاب بمرض عقلي يؤثر على قدرته على فهم اللغة، وانه سيبتعد عن التمثيل.

في تصريح على منصات التواصل الاجتماعي، قالت عائلة الممثل: ” الى داعمي بروس الرائعين، نريد كعائلة ان نشارككم بان بروس يواجه مشاكل صحية، وشُخّص مؤخرا بانه مصاب بـ “أفازيا”، التي تؤثر على قدراته الادراكية”، مشيرة الى انه نتيجة لذلك، سيبتعد بروس عن المهنة التي لطالما عنت له الكثير.

وأضاف التصريح: ” هذه فترة عصيبة للعائلة، ونحن نقدّر دعمكم المستمر وحبكم المتواصل، ونحن نواجه ذلك كعائلة قوية وموحدة، وأردنا ان ندخل معجبيه معنا في هذا الظرف، لأننا نعلم كم يعني لكم، كما انتم تعنون له”.

والأفازيا هي اضطراب ناتج عن اصابة دماغية، يعرقل القدرة على فهم اللغة والكلام، كما القدرة على القراءة والكتابة.

وقد تنتج هذه الحالة، عن سكتة دماغية او ورم في الدماغ.

ويأتي هذا الاعلان بعد سنة من تقرير إحدى المجلات ان بروس ويليس كان قد بدأ بإمضاء وقت أكثر مع عائلته التي كانت متخوفة انه مصاب بالخرف.





