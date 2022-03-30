شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة تجمع أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز من "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد حسن مدير أعمال النجم أحمد السقا، أول صورة تجمع النجوم الثلاث أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 3 – القرار" المنتظر عرضه فى شهر رمضان هذا العام، وذلك بعدما طرح المخرج بيتر ميمى البرومو الرسمى للعمل والذى كشف عن العديد من الشخصيات المقرر ظهورها فى الأحداث.



احمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.