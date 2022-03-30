شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة صحية تبعد بروس ويليس عن التمثيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع cnn عن إعلان أسرة النحم العالمي بروس ويليس عن مشكلة صحية ستجعل ويليس يحصل على استراحة من التمثيل، حيث ذكرت ابنته رومر أنه يعاني من حالة طبية تؤثر على قدراته المعرفية تم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية ، مما يؤثر على قدراته المعرفية.

وأفادت العائلة فى منشور عبر انستجرام بأن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بمرض فقدان القدرة على الكلام مما يؤثر على قدراته الإدراكية". وأضافت عائلة بطل سلسلة أفلام "داى هارد": "لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التى كانت تعنى له الكثير".

يذكر أن آخر أعمل بروس هو فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace وهو الفيلم الذي شارك في بطولته النجم المصري محمد كريم.



أزمة صحية تبعد بروس ويليس عن التمثيل