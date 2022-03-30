شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى يحييان حفلا غنائيا فى بيروت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نجما الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى أمس إلى بيروت، لإحياء حفل غنائى مساء اليوم هناك، ويقدم كل منهما عددا من الأغانى التى أشتهر بها، فضلا عن تقديم عدة فقرات استعراضية لكل منهما بصحبة فرقتهم.

عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى

يذكر أن المطرب محمود الليثى يعيش انتعاشة فنية، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغانى الجديدة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن انتهائه من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اللى جرالى"، بطريقة الفيديو كليب وتم تصويرها ما بين إنجلترا وأمريكا على ان يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك.

ومن الأغانى التى انتهى من تسجيلها أيضا ديو جديد بعنوان "اللى أنا عشت"، من كلمات ملاك عادل، وألحان الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، ويشاركه الغناء المطرب الشعبى رضا، وانتهى أيضا الليثى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "لأمتى"، تشاركه الغناء فيها سلمى الشيمى صاحبة، والأغنية من كلمات حسن عزو، ويوسف طه، وألحان جابر النمر، وتوزيع باسم منير، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الفترة المقبلة

وكان المطرب محمود الليثى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.