رابح صقر يحتفل بتأهل الأخضر لمونديال 2022.. “اكفخ جناحك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان السعودي رابح صقر أغنية جديدة بعنوان “اكفخ جناحك” احتفالًا بتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى كأس العالم 2022 في قطر.

أغنية “اكفخ جناحك” من كلمات قوس، وألحان عزوف، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاع هاني الدوسري، وكورال الشرقية، ومكس جاسم محمد.

ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث قام المستخدمون بتداولها بشكل كثيف، احتفالاً بتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم لمونديال 2022 في قطر.

وكان قد تم تنظيم احتفالية “ليلة الصقور” خاصة بتأهل الأخضر للمونديال للمرة السادسة في تاريخه، قبل جولتين من نهاية التصفيات، يشارك فيها رابح صقر، ماجد المهندس، عائض يوسف، وداليا مبارك.

وأقيم الحفل على استاد ملعب الجوهرة بجدة بالمملكة العربية السعودية، بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الأسترالي.

وأقيمت تلك الحفلة خصيصًا احتفالًا بتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم في ختام تصفيات كأس العالم قطر 2022، واحتفالًا مع الجماهير السعودية بالوصول إلى تلك المرحلة.

وقبل بدء الحفل، أضاءت الألعاب النارية سماء ملعب الجوهرة المشعة، احتفالاً بصدارة المنتخب وتأهله لكأس العالم 2022.