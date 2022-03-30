شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء عهدى صادق بكنيسة مارمرقس كليوباترا.. وأعضاء نقابة الممثلين أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل عهدى صادق، المقام حاليا بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة، وحرص عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية على حضور العزاء وعلى رأسهم منير مكرم ، وأشرف طلبة، وعزوز عادل، بالإضافة إلى الأب بطرس دانيال، والفنان ياسر صادق، ، فادى فقيه، وشقيق الراحل ، وسامية صلاح جاهين، وبعض من الأصدقاء .

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح الاثنين الماضى عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية..

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.